Nordkorea plant keine einseitigen Schritte zu Denuklearisierung

„Sie erwarten (von den USA – Anm. d. Red.) etappenweise, synchrone und entgegenkommende Antwortschritte, darunter auch eine Sanktionsmilderung, womit sie gerechnet haben, was aber bisher nicht der Fall ist. Deshalb setzen sie ihre Verhandlungen und Kontakte fort und hoffen, dass die Gegenpartei nicht nur einseitige Forderungen an sie stellen, sondern auch eine gewisse Reaktion zeigen wird. Er (Kim Jong-un – Anm. d. Red.) macht das mit Würde, er ist nicht zu beliebigen Bedingungen bereit“, so Matwijenko.

© AP Photo / Korea Summit Press Pool Kim Jong-un richtet Botschaft an Washington

Ihr zufolge rechnet der nordkoreanische Staatschef mit respektvollen Verhandlungen. „Er ist zu gegenseitig respektvollen Verhandlungen, zu einer respektvollen gegenseitigen Annäherung bereit. Dabei sind keinerlei einseitige Schritte ohne Gegenreaktion (…) geplant“, sagte die Oberhaus-Chefin.