„Beziehungen zwischen Russland und Japan entwickeln sich fortschreitend“ – Putin

„Die Beziehungen zwischen unseren Ländern entwickeln sich fortschreitend. Dies hat erstmals auch etwas mit dem Zusammenwirken unserer Militärbehörden zu tun. Die Beziehungen entwickeln sich auch im humanitären Bereich. Wir haben beispiellos große Veranstaltungen gestartet – die Kreuzjahre Russlands in Japan sowie Japans in Russland“, sagte Putin.

Der russische Staatschef hat ebenso betont, dass der Warenumsatz zwischen den beiden Ländern steige:

„Letztes Jahr ist er gewachsen und dieses Jahr ist er in den ersten sechs Monaten um weitere 20 Prozent gestiegen.“

Am Montag ist Abe in Russland eingetroffen, wo er das vom 11. bis 13. September auf der Insel Russki in Wladiwostok stattfindende Östliche Wirtschaftsforum besuchen wird.