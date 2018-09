London hat rote Interpol-Ausschreibungen im Fall Skripal parat

Großbritannien ist bereit, rote Ausschreibungen der Interpol zur Fahndung nach den Verdächtigen in der Causa Skripal zu verbreiten. Dies gab ein Vertreter der Scotland Yard gegenüber Sputnik bekannt.

Es seien auch europäische Haftbefehle erlassen worden, so der Informant. Laut ihm beabsichtigt London, die Verbreitung der roten Interpol-Ausschreibungen durchzusetzen, um die russischen Verdächtigen festzunehmen.

Die rote Ausschreibung der Interpol sieht die Festnahme der gesuchten Person mit dem Ziel ihrer Auslieferung vor.

Am 5. September hatte die englische Strafverfolgungsbehörde zwei russische Bürger – die „GRU-Offiziere Alexander Petrow und Ruslan Boschirow“ – für den Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Salisbury verantwortlich gemacht.

„Die in den Medien veröffentlichten Namen und Bilder sagen uns nichts“, erklärte die amtliche Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am vorigen Mittwoch in Moskau.

Der Pressesprecher des Kremls, Dmitri Peskow, betonte, dass eine Zusammenarbeit mit London hilfreich sein könnte.

„Sie wissen aber, dass die britische Seite solch eine Kooperation leider verweigert“, so Peskow.