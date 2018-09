„Desinformiert“ und „sinnlos teuer“: Italiens Innenminister teilt gegen Uno aus

Italien habe in den vergangenen Jahren 700.000 Einwanderer aufgenommen, viele von ihnen seien illegal im Land gewesen, und Italien habe noch nie Unterstützung aus anderen europäischen Ländern erhalten, so Salvini.

„Daher nehmen wir von niemanden Lektionen an, schon gar nicht von der UNO, die beweist, dass sie voreingenommen, sinnlos teuer und vor allem desinformiert ist: Die Ordnungskräfte (in Italien) sehen keinen Grund zum Alarm wegen des angeblich steigenden Rassismus", so der Innenminister in einer Stellungnahme.

>> Andere Sputnik-Artikel: Flüchtlingskrise: EU erntet heute Folgen von Nato-Einsatz gegen Libyen – Lawrow

Laut Salvini, der für seine harte Anti-Migranten-Stellung bekannt ist, sollte die UNO die Untersuchungen in ihren anderen Mitgliedstaaten durchführen, die solche wesentlichen Menschenrechte wie Freiheit und Gleichstellung der Geschlechter ignorieren würden.

Zuvor hatte die neue UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet erklärt, Uno-Teams sollten nach Italien entsendet werden, um „den steilen Anstieg von Gewalttaten und Rassismus gegen Migranten afrikanischer Herkunft und gegen Roma" einer Überprüfung zu unterziehen.

© AP Photo / Markus Schreiber Neue Zürcher Zeitung warnt vor „vergifteter Saat der Flüchtlingskrise“

Sie hatte die italienische Regierung auch deswegen kritisiert, weil jene sich weigert, die Schiffe der Nichtregierungsorganisationen mit Migranten an Bord in ihren Häfen aufzunehmen. „Eine solche politische Haltung und andere aktuelle Ereignisse haben zerstörende Folgen für viele Menschen, die bereits in einer empfindlichen Lage sind“, so Bachelet.

Obwohl die Anzahl der Migranten, die über das Mittelmeer kommen, zurückgegangen sei, sei die Sterblichkeitsrate bei denen, die sich auf diesen gefährlichen Weg machen, in den sechs Monaten dieses Jahres sogar höher ausgefallen als früher, sagte Bachelet weiter.

Flüchtlingskrise

Europa erlebt zurzeit die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, die vor allem als die Folge vieler bewaffneter Konflikte und ebenso akuter wirtschaftlicher Probleme in den afrikanischen Ländern und im Nahost zu betrachten ist.

Die neue Regierung Italiens hatte den Krieg gegen illegale Migration als eine ihrer vorrangigen Aufgaben bezeichnet.

Anfang August hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte erklärt, dass allein innerhalb der ersten zwei Monate der Arbeit seiner Regierung die Zahl der Migranten-Anlandungen in Italien um 80 bis 85 Prozent zurückgegangen sei.

>< Andere Sputnik-Artikel: Wenn Willkommenskultur teuer wird: Flüchtlingsbürgen sollen zahlen