Xi erklärt sich zu „enger Koordination“ mit Putin bereit

Russland und China unterhalten ständigen Kontakt zueinander aufrecht, und Peking ist bereit, auch weiterhin in enger Koordination mit Moskau zu arbeiten. Dies erklärte der Vorsitzende der VR China, Xi Jinping, am Dienstag bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Rande des Östlichen Wirtschaftsforums.