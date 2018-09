Mehrheit der Deutschen sagt Nein zu deutschem Kriegseinsatz gegen Syrien

Eine Mehrheit von 56 Prozent der Befragten lehnt einen deutschen Einsatz in Syrien ab. Das hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov in einer aktuellen Umfrage in Deutschland ermittelt. Es fragte, wie die Menschen zu dem Vorschlag von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) stehen, im Falle eines erneuten angeblichen Giftgas-Einsatzes eine deutsche Beteiligung an einem Angriff auf Syrien prüfen zu lassen.

Wähler fast aller Parteien sprachen sich in der Umfrage dagegen aus, dass sich Deutschland an einem Militär-Einsatz gegen Syrien beteiligt. Lediglich die Wähler der FDP tendieren danach knapp eher zu einem solchen deutschen Auslandseinsatz. Bei den Wählern der Linken und der AfD sprach sich eine überwältigende Mehrheit von 79 beziehungsweise 75 Prozent gegen eine Syrien-Mission der Bundeswehr aus.

© AFP 2018 / DPA/ Carsten Rehder Wer im Bundestag (bisher) nicht für deutsche Tornados gegen Syrien ist

Zuvor hatten sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Norbert Röttgen (CDU), und diverse andere Bundestagsabgeordnete der Christdemokraten sowie Franziska Brantner von den Grünen dafür ausgesprochen, einen Bundeswehreinsatzes zu prüfen, falls Giftgas in Syrien angewendet werden sollte. Auch der außenpolitische Experte Bijan Djir-Sarai von der FDP plädierte öffentlich dafür, den Bundestag zu diesem Thema zu befragen. Daraufhin wurde für Mittwoch eine Sondersitzung im Bundestag einberufen, auf der die Verteidigungspolitiker der Fraktionen diese Frage diskutieren.