Putin schlägt Abe Friedensvertrag ohne Vorbedingungen vor

„Ich bin auf folgende Idee gekommen: Lassen Sie uns einen Friedensvertrag schließen, aber nicht jetzt, sondern innerhalb der Zeit bis zum Jahreswechsel. Ohne jegliche Vorbedingungen“, sagte Putin am Mittwoch in einer Plenarsitzung des Östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok.

© Sputnik / Sergej Krasnoukhow Kurilen: Russland gedenkt Kriegsende – Japan protestiert

„Dann könnten wir auf der Grundlage dieses Friedensvertrags als Freunde alle strittigen Fragen weiter behandeln. Wie mir scheint, würde das die Lösung aller Probleme für uns erleichtern, mit denen wir seit 70 Jahren nicht fertig werden können“, sagte Putin.

Die Beziehungen zwischen Russland und Japan sind seit Jahrzehnten durch das Fehlen eines Friedensvertrages getrübt. Japan beansprucht die südlichsten Inseln des Kurilen-Archipels: Kunaschir, Schikotan, Iturup und Chabomai und beruft sich dabei auf den bilateralen Handels- und Grenzvertrag aus dem Jahr 1855.

© Sputnik / Sergey Krivosheev Japan protestiert gegen Bauprojekt Russlands und der USA auf Kurilen

Tokio hatte bereits früher die Rückgabe der Inseln als Bedingung für den Abschluss des Friedensvertrages gefordert. Moskau hingegen verweist darauf, dass die Südkurilen im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges in den Staatsbestand der Sowjetunion (Rechtsvorgängerstaat Russlands) aufgenommen wurden und die völkerrechtlich verankerte russische Souveränität über diese Territorien nicht anzuzweifeln ist.