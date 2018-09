Kreml bestätigt Vorbereitungen für Putin-Erdogan-Treffen

„Ja, ein Treffen ist möglich, derzeit laufen Vorbereitungen ”, so Peskow.

Zuvor hatte der türkische Außenminister, Mevlut Cavusoglu, erklärt, dass die Staatschefs Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, am Montag zusammenkommen würden, um die Lage im syrischen Idlib zu besprechen. Eine Quelle in der türkischen Regierung verriet gegenüber Sputnik, dies würde in Sotschi vonstattengehen.

„Wir sehen, dass sich die Situation in Idlib verschlechtert. Wir bemühen uns, die Angriffe auf die Zivilbevölkerung zu stoppen, wir stehen in engem Kontakt mit Russland und dem Iran. In letzter Zeit führen wir auch mit anderen Partnern Gespräche. Wir werden diese Kontakte weiterhin pflegen. Am Montag wird sich unser Präsident, Recep Tayyip Erdogan, mit Präsident Wladimir Putin treffen“, so Cavusoglu während seines Besuchs in Pakistan.

