Am 11. September waren auf einer Pressekonferenz des ehemaligen georgischen Ministers für Staatssicherheit, Igor Giorgadse, in Moskau neue Beweise für gefährliche Aktivitäten der Amerikaner in Biolabors in Georgien (vor allem im Lugar Center) präsentiert worden.

Militärische und zivile Dienstleister hätten in Georgien geheime Experimente durchgeführt, darunter an Menschen, so Giorgadse.

„Die Vorwürfe, die Sie dargelegt haben, sind komplett absurd“, kommentierte Pahon die Aussagen des Ex-Ministers. „Die USA entwickeln weder biologische Waffen im Lugar Center noch ist es eine US-Einrichtung“.

Pahon fügte hinzu, das Lugar Center für Gesundheitswesen gehöre dem georgischen Nationalen Zentrum für Krankheitsbekämpfung und öffentliche Gesundheit, von dem es auch betrieben werde. Es sei eine gemeinsame medizinische Einrichtung, betonte er.

„Die Aufgabe des Lugar Center ist der Schutz der Bürger vor biologischen Bedrohungen, die Gesundheitsförderung unter Menschen und Tieren durch Krankheitserkennung sowie epidemiologische Überwachung und Forschung im Interesse Georgiens, der Kaukasus-Region sowie der Weltgemeinschaft“, resümierte Pahon.

Das Lugar-Labor wurde 2011 auf Grundlage eines Rahmenabkommens zwischen den Regierungen Georgiens und der Vereinigten Staaten eröffnet. Die Institution ist auf Erkennung besonders gefährlicher Infektionen in der Bevölkerung und bei Tieren, epidemiologische Überwachung sowie wissenschaftliche Forschung ausgerichtet.

Russland hat wiederholt seine Besorgnis über die Platzierung biomedizinischer Laboratorien des Pentagons nahe der russischen Grenzen zum Ausdruck gebracht und in diesem Zusammenhang das Lugar Center erwähnt.