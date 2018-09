„Scheiße nochmal!“ Salvini bringt Luxemburgs Migrationsminister auf die Palme – VIDEO

„Ich habe jemanden sagen hören, wir brauchen Einwanderung, weil die Bevölkerung altert. Ich sehe die Dinge ganz anders“, so Salvini. Es könne nicht darum gehen, die Besten aus der afrikanischen Jugend herzuholen, um Europäer zu ersetzen, die keine Kinder bekämen.

„Vielleicht braucht ihr Luxemburger mehr Migration. In Italien ist es hingegen notwendig, unseren Kindern zu helfen, Kinder zu bekommen – und nicht, neue Sklaven zu haben, um die Kinder zu ersetzen, die wir nicht mehr in die Welt setzen“.

Paragona i nostri nonni emigrati ai clandestini che sbarcano oggi, vuole più immigrati in Europa e conclude urlando: “Merda”.

Ma in Lussemburgo, paradiso fiscale che non può dare lezioni all’Italia, non hanno nessuno di più normale che faccia il Ministro??? #Asselborn pic.twitter.com/CGMh4cBY49 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 сентября 2018 г.

Nach dieser Äußerung geriet Asselborn in Rage und unterbrach Salvini. „In Luxemburg, verehrter Herr, hatten wir Zehntausende Italiener. Die kamen als Migranten und haben in Luxemburg gearbeitet, damit Sie in Italien Geld hatten, um für ihre Kinder zu sorgen!“.

Daraufhin warf der Politiker seinen Kopfhörer auf den Konferenztisch und rief: „Merde alors“ („Scheiße nochmal“). Den Mitschnitt des Wortgefechts begleitete der italienische Innenminister mit einem empörenden Kommentar.

„Er vergleicht unsere ausgewanderten Großeltern mit den Illegalen, die heute ankommen, will mehr Immigranten in Europa und schreit am Ende ‚Scheiße‘. Haben sie in Luxemburg, einem Steuerparadies, das uns nicht belehren sollte, niemanden, der normaler ist als der Minister?“

© REUTERS / Tony Gentile Salvini löst mit Mussolini-Zitat Empörung aus – es stammt aber von Caesar

Die neue Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, hatte am 10. September erklärt , Uno-Teams sollten nach Italien entsendet werden, um „den steilen Anstieg von Gewalttaten und Rassismus gegen Migranten afrikanischer Herkunft und Roma“ einer Überprüfung zu unterziehen.

Sie kritisierte die italienische Regierung für die Weigerung, Schiffe von Nichtregierungsorganisationen mit Migranten an Bord in ihren Häfen aufzunehmen.

Matteo Salvini reagierte scharf auf diese Kritik. Italien habe in den vergangenen Jahren 700.000 Einwanderer aufgenommen. Viele von ihnen seien illegal im Land gewesen und Italien habe noch nie Unterstützung aus anderen europäischen Ländern erhalten, so der Innenminister.