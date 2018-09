Estlands Präsidentin reinigt ukrainischen Park von Müll – FOTOs

Die estnische Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid hat an einer Umweltschutzaktion in der ukrainischen Stadt Dnipro teilgenommen. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die sie in ihrem Facebook-Account veröffentlicht hat.

„Heute habe ich am Weltaufräumtag in Dnipro teilgenommen, wo ich bei der Säuberung des Stadtparks geholfen habe“, schrieb sie.

Jeder müsste sich darüber Gedanken machen, in was für einem Zustand die Erde an die nächste Generation übergeben werde, so Kaljulaid. Sie rief dazu auf, die Umwelt „sauberer und schöner“ zu machen.

