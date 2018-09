US-Aufklärungsflugzeuge fliegen Donbass- und Russland-Grenze entlang

Eine strategische US-Drohne vom Typ RQ-4 Global Hawk sowie ein Flugzeug vom Typ Boeing P-8A Poseidon haben Flüge über der russischen Schwarzmeerküste absolviert. Das berichtet die Luftfahrt-Webseite PlaneRadar via Twitter.

Das unbemannte Aufklärungsflugzeug startete demzufolge am Samstagvormittag vom Militärflugplatz Sigonella (Sizilien, Italien) und flog nach elf Uhr MESZ über Ortschaften in der Nähe der Trennlinie in den Gebieten Donezk und Lugansk. Danach erreichte das Fluggerät über die Oblast Mykolajiw im Süden der Ukraine die Küste der russischen Halbinsel Krim und des südrussischen Gebiets Krasnodar.

Как предполагалось, полетел мониторить Российское🇷🇺 побережье Чёрного моря. pic.twitter.com/CezPGuJYb4 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 сентября 2018 г.

Die Global Hawk soll rund acht Stunden in der Region geflogen und sich von Zeit zu Zeit auf eine Entfernung von 40 Kilometern der russischen Küste angenähert haben. Nach neun Uhr abends schloss sie ihre Mission über dem Schwarzen Meer ab und begab sich laut PlaneRadar zum Flugplatz.

Neben der Drohne wurde am selben Tag eine Boeing P-8A Poseidon der US Navy kurz vor Mittag in der Region der russischen Schwarzmeerküste beobachtet.

In den vergangenen Monaten absolvieren strategische US-Drohnen wesentlich häufiger Flüge nahe Russlands Grenzen.

