Hat Bundeswehr in Mali Einsatzmandat überschritten? Berlin dementiert

Ein Ministeriumssprecher betonte am Sonntag, dass es bei dem fraglichen Einsatz einer Drohne des Typs „Heron“ im Dezember 2017 ausschließlich um die Erfüllung eigener Aufgaben gegangen sei.

>>Andere Sputnik-Artikel: Berlin erwägt Einsatz in Idlib: Stehen Deutsche und Russen bald Waffe gegen Waffe?

© AP Photo / Anja Niedringhaus Berlin schließt langfristiges Engagement deutscher Truppen im Nahen Osten nicht aus

Zuvor hatte die „Welt am Sonntag“ mit Verweis auf vertrauliche UN-Unterlagen geschrieben, dass die Bundeswehr offenbar französische Einheiten in Mali bei Aufklärung und Transport unterstützt habe. Konkret gehe es um den Einsatz einer Drohne vom Typ „Heron I“ im Dezember vergangenen Jahres, wobei Informationen an französische Truppen geliefert worden sein sollen. Das unbemannte Flugzeug war laut dem Bericht mehrere Stunden lang über ein Gehöft in Mali geflogen.

Das Verteidigungsministerium teilte auf Nachfrage mit, die Drohne Heron werde nahezu täglich und zum Teil mehrfach eingesetzt. „Dies war auch am 29. Dezember 2017 der Fall. Zu weiteren operativen Details können wir keine Auskunft erteilen.“

>>Andere Sputnik-Artikel: Deutsche Panzer an der russischen Grenze: Mehr als eine Gefahr für den Frieden