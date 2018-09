Keinerlei Verbindung zwischen Skripal-„Vergiftern“ und Putin – Kremlsprecher

Laut dem offiziellen Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow haben die russischen Bürger Alexander Petrow und Ruslan Boschirow keine Verbindung zu Wladimir Putin. Dies erklärte er in einem Interview mit dem TV-Sender „Rossija 1“ am Sonntag.

Früher hatte Putin während der Plenarsitzung des Östlichen Wirtschaftsforums im fernöstlichen Wladiwostok angekündigt, Russland habe die zwei Menschen identifiziert, denen London die Vergiftung von Sergej Skripal und seiner Tochter vorwirft, und sie gedrängt, mit den Medien zu sprechen.

„Weder Petrow noch Boschirow haben etwas mit Putin zu tun“, so Peskow.

Dem fügte er hinzu, die frühere Anmerkung des Präsidenten bezüglich der zwei Männer sei nicht im Vorhinein vorbereitet worden.

Am 13. September veröffentlichte der TV-Sender RT ein Interview mit Petrow und Boschirow, in dem sie jegliche Verwicklung in die Causa Skripal verneint hatten. Sie betonten, dass sie keine Verbindung zum Geheimdienst GRU hätten und Salisbury nur als Touristen besuchten.

