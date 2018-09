Erstmals seit fast sieben Jahren Kommunalwahlen in Syrien

Seit fast sieben Jahren des Bürgerkrieges finden in Syrien am Sonntag die ersten Kommunalwahlen statt.

Millionen Wahlberechtigte können ihre Stimme in den mehr als 6.500 Wahllokalen von sieben bis 19 Uhr Ortszeit (von 6 bis 18 Uhr MESZ) abgeben. Bei Bedarf darf die Zentrale Wahlkommission den Wahlvorgang um fünf Stunden, bis Mitternnacht, verlängern.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur SANA bewerben sich insgesamt 40.000 Kandidaten um rund 18.000 Sitze in den Gemeinderäten. In einigen Teilen des Landes wie in den Provinzen Rakka und Idlib können die Wahlen allerdings nicht stattfinden, weil diese Gebiete noch nicht von der syrischen Regierung kontrolliert werden.

An den Wahlen können auch die aus Nachbarländern zurückgekehrten syrischen Flüchtlinge teilnehmen. Laut dem russischen Zentrum für Aufnahme, Verteilung und Unterbringung von Flüchtlingen sollen sich mehr als 1,7 Millionen Syrer in neun Ländern bereit erklärt haben, heimzukehren.

„Diese Wahlen sollen die Dezentralisierung stärken und das Prinzip des Zusammenlebens der Bürger fördern“, sagte der Minister für Öffentliche Verwaltung, Hussein Machluf, vor Journalisten. Dies erfordere Gemeinderäte, die eine Effektive Rolle entsprechend den Gesetzen, dem Prinzip der Dezentralisierung und der Konzentrierung der Macht „in den Händen von verschiedenen Bevölkerungsschichten“.

Die letzten Parlamentswahlen hatten in Syrien 2016 stattgefunden. Die jüngste Präsidentschaftswahl war 2014 abgehalten worden.