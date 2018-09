Nahost-Besuch: Von der Leyen verspricht Hilfe für Irak

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich am Sonntag in Bagdad für einen langfristigen Beitrag Deutschlands zum Wiederaufbau des Irak ausgesprochen, berichten deutsche Medien. In der irakischen Hauptstadt hat sich die Ministerin auch mit ihrem irakischen Amtskollegen Irfan Al-Hayali getroffen.

„Der akute Kampf um das ehemals vom IS* besetzte Territorium ist vorbei. Jetzt kommt es unter anderem darauf an, unter einem neuen Mandat den Wiederaufbau des Landes zu gestalten und zu schützen", zitiert die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ von der Leyen.

© AP Photo / Anja Niedringhaus Berlin schließt langfristiges Engagement deutscher Truppen im Nahen Osten nicht aus

Deutschland sei bereit, dem Irak weiterhin zu helfen auf die Beine zu kommen, so die Bundesverteidigungsministerin weiter.

Zuvor war von der Leyen auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak im Osten Jordaniens gefragt worden, ob die Bundeswehr über einen strategischen Stützpunkt in Nahost nachdenke. „Ich will den Gedanken nicht ausschließen, so will ich es sagen“, antwortete die Ministerin. Es hänge sehr davon ab, wie die Bundeswehr in der Region gebraucht werde und was das für die Bundeswehr bedeute.

Die Bundeswehr nimmt von Jordanien aus am Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“* in Syrien und im Irak teil. Das Bundestagsmandat dafür gilt bis zum 31. Oktober und steht dann zur Verlängerung an.

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.