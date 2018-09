„Wahrheitsgehalt bei null“: Seehofer zu Gerüchten über seinen Gesundheitszustand

Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzender Horst Seehofer hat Spekulationen über seinen Gesundheitszustand zurückgewiesen, berichtet die „Bild am Sonntag“.

„Der Wahrheitsgehalt ist bei null“, sagte Seehofer gegenüber der Zeitung über einen „Spiegel“-Bericht. „Die kennen mich nicht wirklich“, betonte der 69-jährige Bundesinnenminister.

In dem „Spiegel“-Bericht unter der Überschrift „Der Gefährder“ war ein anonymer Weggefährte Seehofers mit den Worten zitiert worden, der CSU-Chef zeige „alle Anzeichen eines Burn-outs“, komme schnell außer Atem und wirke fahrig.

Nach dem CSU-Parteitag in München erhielt der Bundesinnenminister Unterstützung aus den eigenen Reihen. „Horst Seehofer hat eine unglaublich herausfordernde Aufgabe und hat dabei in den letzten sechs Monaten mehr erreicht als die Innenminister vor ihm“, zitiert die „Bild am Sonntag“ den CSU-Landesgruppenchef, „Er hat eine Neuordnung der Migrationspolitik umgesetzt“.