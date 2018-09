Treffen mit Kurz: Merkel will Aufgabenteilung bei Zusammenarbeit mit Afrika

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr österreichischer Amtskollege Sebastian Kurz haben am Sonntagabend vor einem Treffen im Kanzleramt in Berlin die Themen ihrer bevorstehenden Gespräche genannt, die sie im Vorfeld des informellen Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs nächste Woche in Salzburg besprechen wollen.