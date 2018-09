Wollte Assange Zuflucht in Russland nehmen? AP enthüllt Geheimnisse

Im Jahr 2010 befand sich Assange in einer schweren Situation – Tech-Unternehmen trennten sich von seinem WikiLeaks-Projekt, Medien forderten seine Festnahme und die schwedische Polizei fahndete nach ihm wegen Vorwürfen sexueller Belästigung.

Laut Informationen von AP wollte Assange zu dieser Zeit Schutz in Russland suchen.

„Ich, Julian Assange, bevollmächtige hiermit meinen Freund, Israel Shamir, meinen Pass abzugeben und abzuholen, um ein Visum zu bekommen“, zitiert AP einen Brief, den der WikiLeaks-Gründer am 30. November 2010 an das russische Konsulat in London geschrieben haben soll.

In einem Interview mit einem russischen Rundfunksender hat Israel Shamir laut AP die Aushandlung eines Visums für Assange bestätigt und eingeräumt, dass es leider zu spät gekommen sei.

Russland wäre ein Ort, „wo er (Assange – Anm. d. Red.) und seine Organisation komfortabel arbeiten könnten“, so Shamir laut AP.

Am. 30 November 2010 habe Interpol eine Rote Ausschreibung zur Fahndung nach Assange herausgegeben, was seine Flucht nach Russland unmöglich gemacht haben soll.

Allerdings sind keine der von AP veröffentlichten Informationen bislang offiziell bestätigt worden.