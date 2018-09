CNN: „Russisches Flugzeug von syrischer Luftabwehr abgeschossen“

CNN brachte die Nachrichte über das Verschwinden der Il-20 mit dem Titel „Das syrische Regime schießt aus Versehen russisches Militärflugzeug ab“. Dabei berief sich der Sender auf eine Quelle in der US-Regierung, laut der das Flugzeug von den syrischen Regierungsstreitkräften vom Himmel geholt worden sei, als diese einen Raketenangriff seitens Israels abzuwehren versucht hätten.

Mit dem Bericht handelte sich der Sender im Netz allerdings Kritik ein. „Fake News. Keiner weiß, wer das getan hat. Aber ein anonymer US-Beamter weiß das und hat dem CNN gesagt? Erstaunliche Quelle!“, schrieb der Nutzer @BattleFFreedom auf Twitter.

„Achtung: Sieht nach einer False-Flag-Operation aus. US-Sender CNN behauptet, Syrien habe das russische Spionageflugzeug abgeschossen“, schrieb der Nutzer Nardeep Pujji.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums war am späten Montagabend ein russisches Militärflugzeug des Typs Il-20 bei einem Flug nahe des russischen Luftstützpunkts Hmeimim in Syrien vom Radar verschwunden.

Der Kontakt zu der Crew sei am Samstag nachts um 23 Uhr Ortszeit abgebrochen — das Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20 sei in einer Entfernung von 35 Kilometern vor der Küste vom Radar der russischen Luftwaffenbasis Hmeimim in Syrien verschwunden.

Zur selben Zeit soll ein Luftangriff der israelischen Streitkräfte gegen Ziele in Syrien stattgefunden haben. An dem Angriff seien mehrere israelische Kampfjets des Typs F-16 beteiligt gewesen.

Wie die Quelle in der Verteidigungsbehörde gegenüber Sputnik weiter berichtet, sollen zur selben Zeit wiederum Raketen von der französischen Fregatte "Auvergne" unweit von Hmeimim und Latakia gestartet worden sein.