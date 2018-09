Il-20-Abschuss: Putin kondoliert Angehörigen der Soldaten

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Angehörigen und Kollegen der Soldaten, die bei dem Abschuss des Aufklärungsflugzeugs Il-20 in Syrien ums Leben kamen, sein Beileid ausgesprochen.

„Der Präsident kondoliert allen Angehörigen und Kollegen der Crew des abgeschossenen Flugzeugs“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag gegenüber der Presse.

Am heutigen Dienstag wurde bekannt, dass das russische Aufklärungsflugzeug Il-20 mit einer Rakete eines syrischen Luftabwehrsystems S-200 abgeschossen wurde. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, war die Maschine bei einem Flug nahe des russischen Luftstützpunkts Hmeimim in Syrien vom Radar verschwunden.

Der Kontakt zu der Crew sei um 23 Uhr Ortszeit abgebrochen. Das Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20 sei in einer Entfernung von 35 Kilometern vor der Küste vom Radar der russischen Luftwaffenbasis Hmeimim in Syrien verschwunden.

15 russische Soldaten kamen bei dem Abschuss ums Leben. Moskau macht Tel Aviv für die Tragödie verantwortlich: Israel habe das russische Militär nicht vorher über die geplante Operation in Latakia in Kenntnis gesetzt. Das israelische Militär habe mit seinem verantwortungslosen Vorgehen das russische Flugzeug einem Angriff seitens der syrischen Luftabwehr ausgesetzt.