Putin: Il-20-Tragödie mit Su-24-Abschuss durch Türkei nicht vergleichbar

„Natürlich müssen wir uns damit ernsthaft beschäftigen. Unsere Auffassung dieser Tragödie ist in der Erklärung des Verteidigungsministeriums Russlands dargelegt, welche mit mir völlig abgestimmt wurde“, sagte Putin bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Gespräche mit dem ungarischen Premierminister Victor Orbán am Dienstag.

Laut dem russischen Staatschef ist der heutige Vorfall nicht mit dem durch die Türkei abgeschossenen Kampfjet Su-24 im Jahr 2015 vergleichbar.

„Damals hatte das türkische Jagdflugzeug unseren Kampfjet absichtlich vom Himmel geholt. Hier sieht es eher nach einer Kette von tragischen Ereignissen aus, weil das israelische Flugzeug unseren Jet nicht abgeschossen hat“, sagte Putin bei einer Pressekonferenz.

Putin versprach, dass Russland die Sicherheitsmaßnahmen für seine Militärs in Syrien verschärfen werde, sodass jeder dies merken werde. Er sprach den Angehörigen der getöteten Soldaten erneut sein Beileid aus.