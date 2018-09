Nach Flugzeugabschuss: Putin ruft Israel zu Vermeidung gefährlicher Zwischenfälle auf

„Solche Operationen (Bombenangriffe) der israelischen Luftwaffe verstoßen gegen die Souveränität Syriens“, sagte der russische Staatschef am Dienstag in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, wie Putins Pressedienst mitteilte.

„In diesem Fall wurden auch die russisch-israelischen Vereinbarungen über die Vermeidung gefährlicher Vorfälle nicht eingehalten, wodurch ein russisches Flugzeug unter Beschuss der syrischen Luftabwehr genommen wurde“, sagte der Präsident.

Ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Iljuschin Il-20 war am Montagabend von der syrischen Luftabwehr versehentlich getroffen worden. Aber Moskau macht Israel für den Abschuss verantwortlich , weil sich dessen Kampfjets vor dem Angriff auf Ziele in Syrien hinter der Iljuschin versteckt hatten.

Russland und Israel hatten im Herbst 2015 einen Mechanismus in Gang gesetzt, der zufällige Zusammenstöße oder sonstige gefährliche Zwischenfälle zwischen den Militärs beider Länder in Syrien verhindern soll. In dem Bürgerkriegsland greift Israel Militärobjekte des Irans und seiner Satelliten an. Zudem will Israel Waffenlieferungen an die libanesische Hisbollah-Miliz verhindern, die in Israel als eine Terrororganisation gilt.