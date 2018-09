Der Kalaschnikow-Konzern hat vorgeschlagen, russische Militärstützpunkte in Syrien mit automatisierten Schutzsystemen auszustatten. „Dahin gehende Arbeiten werden bereits geführt“, teilte Russlands Vizeregierungschef Juri Borissow am Mittwoch in Kubinka bei Moskau mit, ohne auf Details einzugehen.