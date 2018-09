Putin spornt zu Entwicklung neuartiger Waffen und Kampftechnik an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat auf die Notwendigkeit hingewiesen, neuartige Waffen und Kampftechnik zu entwickeln. Jetzt komme es darauf an, zu bestimmen, wann ein neues aussichtsreiches staatliches Rüstungsprogramm konzipiert werde, sagte er am Mittwoch in einer Sitzung der für die Rüstungsindustrie zuständigen Kommission in Kubinka.