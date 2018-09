Zwei Tage nach Il-20-Abschuss: Assad schreibt Putin

Im Namen des syrischen Volkes spreche er sein tiefempfundenes Beileid aus, schrieb Assad nach Angaben der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana. „Dieser Unfall ist die Folge der Arroganz Israels, (…) das in unserer Region eine Aggression durchführt.“

Er hoffe, dass Russland trotz des tragischen Ereignisses gemeinsam mit Syrien den Kampf gegen den Terrorismus fortsetze.

Damit hat der syrische Präsident zu dem Abschuss der russischen Il-20 zum ersten Mal öffentlich Stellung genommen.

Der russische Seefernaufklärer war am Montagabend durch eine syrische Abwehrrakete versehentlich getroffen worden und abgestürzt. Alle Insassen kamen dabei ums Leben. Das russische Militär machte Israel verantwortlich, dessen Kampfjets zu diesem Zeitpunkt Syrien angegriffen hatten und sich dabei hinter dem russischen Flugzeug „versteckt“ haben sollen.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu stellte seinem israelischen Amtskollegen sogar eine „Antwort“ in Aussicht.

Der russische Präsident Putin sprach dagegen von einer „Verkettung tragischer Zufälle“. „Was unsere Antwortmaßnahmen angeht, so werden diese vor allem auf mehr Sicherheit für unsere Militärs, unsere Objekte in der Arabischen Republik Syrien abzielen“, sagte Putin am Dienstag in Moskau.