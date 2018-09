US Air Force für Zukunftskonflikte nicht bereit? – Magazin zeigt „düsteres Bild“

Wie das Magazin „The National Interest“ berichtet, zeigt die Studie ein „düsteres Bild“ der Lage in der amerikanischen Luftwaffe. Die Experten sollen das Potenzial der US-Luftstreitkräfte in vier möglichen Zukunftskonflikten untersucht haben: In einem neuen „Kalten Krieg“ mit Russland oder China mit einem großen und einem kleinen regionalen Konflikt, bei Operationen zur Friedenserzwingung mit der Einführung von Flugverbotszonen sowie in Kampagnen gegen Rebellen.

Die Analysten, die sich auf Daten früherer Operationen der US Air Force gestützt haben sollen, bewerteten ihre Fähigkeiten in acht verschiedenen Aufgabenbereichen, darunter die Erringung der Luftüberlegenheit, Luftangriffe und Transportaufgaben.

Den „RAND“-Berechnungen zufolge konnte die US-Luftfahrt praktisch in keinem der Szenarien einen absoluten Erfolg erzielen, schreibt „The National Interest“. Im Falle eines langen regionalen Konflikts werde der Prozentsatz erfolgreicher Luftangriffe nur 62 bzw. 65 Prozent betragen, so das Magazin.

Die Experten behaupten, das Szenario mit der geringsten Wahrscheinlichkeit eines direkten Zusammenstoßes sei für die US-Streitkräfte am problematischsten. So werde die US-Luftfahrt zum Beispiel bei Operationen zur Friedenserzwingung nur 29 Prozent des Bedarfs im Bereich der Aufklärung und Erkundung, 40 Prozent bei Sondereinsätzen und 46 Prozent des Bedarfs an Bombenangriffen abdecken können.

Die Gründe für die derart enttäuschenden Ergebnisse seien vor allem ernste Probleme bei der Instandhaltung von Flugzeugen sowie ein Mangel an geschultem Personal, heißt es im Artikel abschließend.