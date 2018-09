Frankreich: Le Pen muss psychiatrisch untersucht werden

Die Entscheidung sei aufgrund von Bildern von IS-Exekutionen* getroffen worden, die Le Pen auf ihrer Internet-Seite publiziert hatte. Das Gericht wirft ihr Verbreitung von gewalttätigen, pornografischen Inhalten sowie von Inhalten, die Ehre und Würde verletzen, vor.

© Sputnik / Michail Klimentiew Macron verrät Putins „Traum“

„Für die Verurteilung der IS-Schrecken in meinen Twitter-Beiträgen ordnet die ‚Justiz‘ ein psychiatrisches Gutachten über mich an! Wie weit werden sie gehen?“, empört sich Le Pen via Twitter. ​

Zuvor hat die Ex-Präsidentenkandidatin die EU und die von der Union durchgeführte Migrationspolitik scharf kritisiert.

Je croyais avoir eu droit à tout: eh bien non! Pour avoir dénoncé les horreurs de #Daech par tweets, la « justice » me soumet à une expertise psychiatrique! Jusqu’où vont-ils aller?! 🤯 MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20. September 2018

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.