Ukrainische Armee meldet „Besetzung“ von US-Stab in Deutschland

Ukrainische Fallschirmjäger haben nach Angaben des Kommandos in Kiew einen Stab der US Army in Deutschland „besetzt“. Der „Vorstoß“ der Ukrainer fand beim US-geführten Manöver Saber Junction in der Bundesrepublik statt. Eine Vergeltungsaktion der Amerikaner ist nach Angaben des ukrainischen Militärs gescheitert.