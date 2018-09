Sana zeigt Video von „inszeniertem C-Waffen-Angriff in Idlib“

Die syrische amtliche Nachrichtenagentur Sana hat am Freitag ein Video veröffentlicht, das eine inszenierte Chemiewaffen-Attacke in der Rebellenhochburg Idlib zeigen soll. Der „geleakte“ Kurzfilm auf Youtube wurde wenige Minuten nach der Publizierung wieder gelöscht, vermutlich, weil er gegen die Regeln der Videoplattform verstieß.

Das Video, das von weiteren Usern übernommen wurde, zeigt unter anderem, wie angebliche Opfer eines „chemischen Angriffs“ von Helfern mit Wasser übergossen werden. Laut Sana erscheinen dieselben Personen auf späteren Bildern selbst in der Rolle der Mediziner. Die syrische Agentur will mehrere Ungereimtheiten entdeckt haben.

Nach Angaben von Sana geht die Inszenierung auf das Konto der umstrittenen Hilfsorganisation „Weißhelme“. Das Ziel sei es, den vorgetäuschten Angriff den Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad in die Schuhe zu schieben.

Russische Regierungsvertreter hatten bereits Ende August gewarnt, dass Islamisten in Idlib eine „Provokation mit Giftgas“ planen würden, um eine militärische Reaktion des Westens gegen die syrische Regierung auszulösen. Das russische Versöhnungszentrum in Damaskus ließ wissen, dass die Weißhelme „Giftstoffe“ in Saraqib eingelagert hätten. Dies bestätigten auch Aktivisten vor Ort. Idlib gilt als die letzte Islamistenhochburg in dem vom Krieg verwüsteten Syrien.

Nach Angaben der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) hatte die syrische Regierung all ihre bekannten C-Waffen-Vorräte entsorgt. Dennoch werfen die USA und ihre Verbündeten der Regierung in Damaskus vor, Giftstoffe gegen Rebellen einzusetzen. Nach einem angeblichen solchen Angriff in Duma hatte die OPCW vor Ort ermittelt, jedoch keine Spuren von Giften ausfindig gemacht.