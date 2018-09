May wirft EU mangelnden Respekt gegenüber Großbritannien vor

Die britische Premierministerin Theresa May hat der EU vorgeworfen, in den Brexit-Verhandlungen gegenüber Großbritannien nicht genug Respekt an den Tag zu legen, meldet die Agentur AFP.

„Während dieses gesamten Prozesses habe ich die EU mit nichts als Respekt behandelt. Das Vereinigte Königreich erwartet das Gleiche“, sagte May am Freitag in einer Fernsehansprache. Eine gute Beziehung nach dem Brexit hänge genau davon ab.

© Sputnik / Alexej Witwizkij Listiger Plan geht nicht auf: Die Sache mit GRU half May nicht

Die Absage Brüssels an den Plan der britischen Regierung zur Ausgestaltung der künftigen Handelsbeziehungen nach dem EU-Austritt nannte May „inakzeptabel“. Die Verhandlungen gerieten laut der britischen Premierministerin in eine „Sackgasse“.

EU-Ratspräsident, Donald Tusk, bezeichnete die Haltung Großbritanniens beim EU-Gipfel als „überraschend hart“ und kompromisslos. Trotzdem ist er sich sicher, dass ein Kompromiss noch möglich sei.

Mehr zum Thema >>> Meinung: Merkels „kalte Schulter“ gegenüber May mit Brexit verbunden

Am Donnerstag hatten die Staats- und Regierungschefs der EU nach einem Gipfel in Salzburg die britischen Vorschläge zum Brexit abgelehnt.

Großbritannien und die EU sollen bis Ende Oktober drei wichtige Fragen klären, die eine Brexit-Durchführung unter Bewahrung der Interessen von London und Brüssel ermöglichen werden. Konkret geht es um die Vereinbarung des Abkommens über den EU-Austritt Großbritanniens, die Lösung des Problems der Grenze zu Irland und die Entwicklung des Formats der zukünftigen Beziehungen.