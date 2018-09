US-Koalition evakuiert IS-„Beamte“ aus Deir ez-Zor – Sana

„Die Koalition hat eine Landung im Gebiet des Dorfs al-Muraschida im Südosten der Provinz Deir-ez-Zor, wo der IS* konzentriert ist, durchgeführt und die ‚Beamten‘ der Terrorvereinigung an einen unbekannten Ort gebracht“, heißt es in der Mitteilung.

Die USA und ihre Verbündeten führen seit 2014 im Irak und in Syrien eine Operation gegen den „Islamischen Staat“ durch. In Syrien handeln sie ohne Genehmigung der Landesbehörden. Seit 2015 bekämpft Russland auf Anfrage von Damaskus die Terroristen im Land

*Eine in Russland verbotene Terrorvereinigung