Russland war laut dem Kolumnisten der Zeitung Patrick Cockburn immer stärker, als es schien. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sei das Land weiterhin eine Atommacht gewesen, „die fähig ist, die Welt zu zerstören“. Der Journalist äußerte zudem, die Rückkehr Russlands als Großmacht sei immer unvermeidlich gewesen und durch erfolgreichen Opportunismus sowie krasse Fehler konkurrierender Staaten beschleunigt worden.

Cockburn zufolge ist die Vereinbarung zwischen Moskau und Ankara über die Zukunft von Idlib „ein Zeichen dafür, wie weit sich Russland in Syrien durchgesetzt hat“. Der russische Präsident, Wladimir Putin, sei in der Lage, ohne jegliche Berücksichtigung der USA oder anderer Nato-Mitglieder ein bilaterales Abkommen mit der Türkei, der zweitgrößten Militärmacht der Allianz, zu unterzeichnen.

Die Vereinbarung über die Entmilitarisierung von Idlib gebe der Türkei bei der Erweiterung ihrer militärischen Präsenz im Norden Syriens relative Freiheit, jedoch könne dies nur mit Zustimmung Moskaus erfolgen.

Am Montag hatten der russische Staatschef und sein türkischer Amtskollege bei ihrer Zusammenkunft in der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi vereinbart, dass bis 15. Oktober eine entmilitarisierte Zone an der Berührungslinie zwischen den syrischen Regierungstruppen und der bewaffneten Opposition in der Provinz Idlib geschaffen werden soll. Die Zone werde 15 bis 20 Kilometer breit sein.