Israelische F-16 benutzten russische Il-20 in Syrien als Deckung – Verteidigungsamt

„Ich möchte betonen, dass die israelischen Kampfflugzeuge bei der Beobachtung der russischen Il-20 diese als Deckung vor Flugabwehrraketen benutzt und weiterhin in diesem Gebiet manövriert haben“, sagte Konaschenkow.

Die Rakete der syrischen Luftabwehr habe das Flugzeug um 22:03 Moskauer Zeit getroffen, so der Sprecher weiter.

„Der israelische Pilot musste wissen, dass die Rückstrahlfläche der Il-20 viel größer ist als die analoge Fläche des F-16-Kampfflugzeugs und, dass das russische Flugzeug das bevorzugte Ziel für die Flugabwehrrakete sein wird“, fügte Konaschenkow hinzu.

Er betonte, Israel habe Russland am Tag des Abschusses nicht über die Ortslage seiner Kampfjets informiert und den russischen Militärs erst 50 Minuten nach dem Abschuss Hilfe bei der Suche nach der Il-20 angeboten.

Laut Konaschenkow hat Israel zudem Russland bei der Wahl des Gebiets in die Irre geführt, welches die israelische Luftwaffe am 17. September angreifen sollte. Laut einem Vertreter der Luftstreitkräfte sollten die Angriffsziele im Norden Syriens liegen. Israel habe jedoch Bereiche um die Stadt Latakia im Westen Syriens attackiert. Darum sei es nicht möglich gewesen, die sich in diesem Terrain befindliche Il-20 in eine sichere Zone zu bringen.

Der Sprecher unterstrich, das Vorgehen der israelischen Luftwaffe am 17. September hätte für Passagier- und Transportflugzeuge eine Bedrohung darstellen können.

Am 17. September war ein russisches Aufklärungsflugzeug des Typs Il-20 bei einem Flug nahe dem russischen Luftstützpunkt Hmeimim in Syrien vom Radar verschwunden. Später gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass die Maschine versehentlich von einer Rakete des Luftabwehrsystems S-200 getroffen wurde, als die syrischen Streitkräfte einen israelischen Luftangriff abzuwehren versuchten. 15 russische Soldaten kamen ums Leben. Moskau machte daraufhin Tel Aviv für die Tragödie verantwortlich: Das israelische Militär habe mit seinem verantwortungslosen Vorgehen das russische Flugzeug einem Angriff seitens der syrischen Luftabwehr ausgesetzt.

Israel sieht jedoch die ganze Schuld bei Damaskus, bestätigte allerdings auch, am späten Montagabend syrische Objekte bombardiert zu haben. Der russische Präsident, Wladimir Putin, sprach seinerseits von einer „Verkettung tragischer Ereignisse“ und sicherte zugleich eine für alle merkbare Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen für die russischen Militärs in Syrien zu.