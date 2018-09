Schäuble: Deutsche sollten Minderheitsregierungen nicht fürchten

„Wir sollten die Erfahrungen anderer europäischer Nachbarn nicht geringschätzen, die stabile Regierungen haben, obwohl sie Minderheitsregierungen sind“, sagte der CDU-Politiker in einem Interview der „Welt am Sonntag“.

Dabei erwähnte er auch die starke Stellung, die das Grundgesetz ausdrücklich der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler einräume.

Schäuble fügte weiter hinzu, die Deutschen sollten sich mit einer stabilen Kanzlerschaft nicht allzu sehr davor scheuen, „in einer besonderen Lage immer wieder neu Mehrheiten zu verschaffen“.

Zudem verurteilte er das Verfahren, bereits in einer detaillierten Koalitionsvereinbarung „die Entscheidungen einer Legislaturperiode vor ihrem eigentlichen Beginn festlegen“ zu wollen. Dies werde nicht der Tatsache gerecht, „dass wir nicht wissen, was in vier Jahren alles geschehen kann“.

