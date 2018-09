Il-20-Abschuss: Israel reagiert auf Russlands Vorwürfe

In einer Pressemitteilung behaupten israelische Militärs, die israelischen Luftstreitkräfte hätten sich während der Operation in Syrien nicht hinter der russischen Il-20 versteckt. Die russische Seite sei rechtzeitig über die Operation benachrichtigt worden.

„Der Mechanismus zur Vermeidung von Konflikten ist in der relevanten Zeit angewendet worden (wie er in den letzten zweieinhalb Jahren verwendet wird). Die israelische Luftwaffe hat sich hinter keinem Flugzeug versteckt“, hieß es in dem Statement.

Israel wiederholte: In dem Augenblick, in dem die Il-20 durch die syrische Luftabwehrrakete abgeschossen worden sei, hätten sich die israelischen Maschinen bereits in ihrem Luftraum befunden.

Il-20-Abschuss

Am 17. September war ein russisches Aufklärungsflugzeug des Typs Il-20 bei einem Flug nahe dem russischen Luftstützpunkt Hmeimim in Syrien abgeschossen worden. Zur gleichen Zeit attackierten vier israelische Jets F-16 syrische Objekte in Latakia. Dabei hatte Israel den Angriff nach Angaben des russischen Verteidigungsamtes erst eine Minute vor dem Angriffsbeginn angekündigt, führte Moskau irre über die Region des Schlages und teilte die Positionsangaben der Flugzeuge nicht mit.

Laut dem russischen Ministerium benutzten die israelischen Piloten die russische Il-20 als Deckung und setzten sie dem Schlag des syrischen Luftabwehrsystems S-200 aus, welches sie um 22:03 Uhr traf. 15 russische Militärs kamen dabei ums Leben.

Moskau machte daraufhin die israelische Luftwaffe und diejenigen, die die Entscheidung über den Luftschlag getroffen hatten, für die Tragödie verantwortlich. Laut dem russischen Verteidigungsministerium benachrichtigte die russische Seite Israel um 22:39 über das Geschehene und bat, die F-16 aus dem Katastrophengebiet zu entfernen. Diese blieben jedoch bis 22:40 Uhr, folgt aus den Angaben der Radare. Erst um 22:53 Uhr, also 50 Minuten nach der Tragödie, kündigte die israelische Seite an, dass ihre Flugzeuge das Gebiet verlassen hätten.

Israel sieht jedoch die ganze Schuld für den Vorfall bei Damaskus, bestätigte allerdings auch, am späten Montagabend syrische Objekte bombardiert zu haben. Der russische Präsident, Wladimir Putin, sprach seinerseits von einer „Verkettung tragischer Ereignisse“ und sicherte zugleich eine für alle spürbare Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen für die russischen Militärs in Syrien zu.

