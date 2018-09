Erdogan will deutsch-türkischen Spannungen ein Ende setzen

Dass man diese Spannungen „vollständig“ hinter sich lasse, habe bei seinem Besuch Priorität, sagte Erdogan am Sonntag, vor seinem Abflug zur UN-Vollversammlung in New York.

Zugleich betonte er, dass Deutschland entschlossener gegen Aktivitäten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Gülen-Bewegung vorgehen müsse.

Absage-Parade: Viele Abgeordnete bleiben Staatsbankett mit Erdogan fern

Inzwischen haben mehrere Bundestagsabgeordnete ihre Teilnahme am Staatsbankett anlässlich des Besuchs von Erdogan abgesagt. Die Partei- und Fraktionschefs der Grünen begründeten ihre Entscheidung in einer gemeinsamen Erklärung damit, dass ein Staatsbankett „nicht der Ort” sei, um den Dialog mit Erdogan zu führen.

Der türkische Präsident wird am 28. September zu einem zweitägigen Besuch in Berlin erwartet. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren sollen anschließend ein Staatsbankett bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel stattfinden. Dabei sollen Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der angestrebten EU-Mitgliedschaft der Türkei und des gemeinsamen Kampfes gegen den Terrorismus behandelt werden.

