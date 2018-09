„Stärkste Armee auf Kontinent“? – Rada-Abgeordneter lacht Poroschenko aus

„Unsere Armee ist wirklich die stärkste auf dem Kontinent – ich habe es von unserem Präsidenten und mehreren unserer Befehlshaber gehört. Ich habe eine Frage. Sagen Sie mir bitte, falls wir die stärkste Armee auf dem Kontinent haben, warum sollen wir in die Nato gehen? Soll doch die Nato zu uns kommen! Wir sind doch die stärksten“, verlautbarte Rabinowitsch gegenüber dem Sender „112 Ukraina“.

Vergangenen Donnerstag hatte Poroschenko in seiner Rede im ukrainischen Parlament unter anderem über die Wiederherstellung der Kampffähigkeiten der Armee gesprochen. Es ist nicht seine erste „laute“ Aussage über die hohen Kampfqualitäten der ukrainischen Militärs. Im August hatte er verkündet, die ukrainischen Streitkräfte würden die stärksten in Europa sein. Im April behauptete Poroschenko noch, dass die Armee des Landes bereits „eine der kampffähigsten in Europa“ sei. Später präzisierte er, sie sei eine der effektivsten auf dem Kontinent.