Staatsbankett für Erdogan: Merkel nicht dabei

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach Angaben des „Spiegels” ihre Teilnahme an dem Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Schloss Bellevue abgesagt.

In Regierungskreisen wurde am Montag bestätigt, dass Merkel nicht an dem gemeinsamen Dinner mit Erdogan teilnehmen wird.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Erdogan will deutsch-türkischen Spannungen ein Ende setzen

© AP Photo / Markus Schreiber Absage-Parade: Viele Abgeordnete bleiben Staatsbankett mit Erdogan fern

Zuvor hatten auch der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Djir-Sarai, Linken-Fraktionsvize Sevim Dagdelen sowie die AfD-Fraktionschefs Alexander Gauland und Alice Weidel, Co-Parteichef Jörg Meuthen und Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann die Einladung zum Festessen abgelehnt.

Der türkische Präsident wird am 28. September zu einem zweitägigen Besuch in Berlin erwartet. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren sollen anschließend ein Staatsbankett bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel stattfinden. Dabei sollen Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der angestrebten EU-Mitgliedschaft der Türkei und des gemeinsamen Kampfes gegen den Terrorismus behandelt werden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Özdemir trifft Erdogan: „Er muss mich aushalten“