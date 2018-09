Darum braucht Kiew Verlegung von Minsker Donbass-Verhandlungen – Experte

Der ukrainische UN-Botschafter Wladimir Jeltschenko hat am Montag vorgeschlagen, die in Minsk laufenden Donbass-Verhandlungen in eine andere Hauptstadt zu verlegen. Der politische Analytiker aus Weißrussland Aleksandr Schpakowski hat diese Idee gegenüber Sputnik kommentiert: Laut dem Experten versucht Kiew, die Verhandlungen zu verzögern.