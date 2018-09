Anklage gegen mutmaßlichen IS-Kämpfer aus Frankfurt erhoben

Die Generalstaatsanwaltschaft von Frankfurt am Main hat Anklage gegen ein vermeintliches Mitglied der Terrorgruppierung Islamischer Staat (IS) erhoben.

Der 25-jährige Deutsche mit marokkanischen Wurzeln soll 2013 nach Syrien gereist sein und sich dort für Kampfeinsätze ausbilden lassen haben. Dabei soll er der Terrorvereinigung beigetreten sein und ihre Ziele übernommen haben.

© AFP 2018 / Julian Stratenschulte / dpa Mutmaßliche IS-Anhängerin in Düsseldorf festgenommen

Laut der Behörde ist der Mann im gleichen Jahr zurück nach Deutschland gekommen. Er ist aber zunächst nicht in den Verdacht einer Verbindung zum IS* geraten. Erst drei Jahre später tauchten Hinweise auf, als der Name des Mannes auf einer Liste des Bundeskriminalamtes erschien.

Ob sich der Verdächtige auch an IS-Kampfeinsätzen beteiligt hat, konnten die Behörden zunächst nicht bestätigen.



*Eine in Russland verbotene Terrorgruppierung