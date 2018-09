Maas will mehr Multilateralismus in Uno

„Die Vereinten Nationen stehen im Mittelpunkt des multilateralen Systems“, sagte Maas in Berlin vor seiner Abreise zur Uno-Vollversammlung in New York.

© REUTERS / Michele Tantussi

Man lebe in einer Zeit, in der man mehr internationale Ordnung, mehr Verlässlichkeit, mehr Vertrauen in gemeinsame Regeln brauche. Der Außenminister fügte hinzu: „Die Vereinten Nationen sind so stark, gerecht und effektiv, wie ihre Mitglieder sie machen“. Er betonte weiter, Deutschland werde sich für eine starke Uno einsetzen.

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beginnt am Dienstag.

