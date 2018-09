Merkel setzt auf enge Beziehungen zu Großbritannien nach Brexit

Merkel erklärte am Montag bei einem Bürger-Dialog in Hannover: „Wir müssen bis November fertig sein“. Zumindest müsse man bis dahin eine Grundvorstellung über das künftige Verhältnis zueinander haben. „Freundschaftlich, aber so eng wie möglich und so eng wie die Briten das mögen“, fügte sie hinzu.

Das Ziel der Brexit-Verhandlungen sei es, „vor allem den Warenverkehr unkompliziert zu machen”. Merkel hob weiter das Problem der irisch-nordirischen Grenze hervor und betonte, dass es ohne Kontrolle nicht gehen werde.

