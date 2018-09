Moskau reagiert auf neue Spionage-Vorwürfe gegen seine Bürger – diesmal seitens Oslos

Russlands Außenministerium hat gegenüber dem norwegischen Botschafter in Russland, Rune Resaland, seinen Protest geäußert. Der Grund war die Festnahme und Inhaftierung eines russischen Beamten, der beim Föderationsrat (russisches Oberhaus) tätig ist, am Montag im Flughafen von Oslo. Das geht aus einer Mitteilung des Ministeriums hervor.

Demzufolge wurde der Russe M. A. Botschkarjow wegen des „falschen Vorwurfes der Aufklärungstätigkeit“ inhaftiert. Moskau forderte vom norwegischen Botschafter, den Vorfall zu erklären, die „absurden Beschuldigungen“ des russischen Bürgers ohne Aufschub fallen zu lassen und ihn freizulassen.

„Der Mitarbeiter des Verwaltungsapparats des Föderationsrates der russischen Föderationsversammlung M. A. Botschkarjow befand sich in Norwegen auf Einladung des Europäischen Zentrums für Parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation, um an dem internationalen Seminar teilzunehmen, das am 20./21. September im norwegischen Parlament stattfand“, so das Ministerium.

Es handle sich um eine öffentliche Veranstaltung, an der Parlamentarier aus Dutzenden Ländern der Welt teilgenommen haben.

Nicht zum ersten Mal erhebt ein europäisches Land umstrittene Spionage-Anschuldigungen gegen russische Bürger. Zuvor hatte der Schweizer „Tages-Anzeiger“ berichtet, dass „zwei Agenten aus Russland“ in den Niederlanden gefasst worden seien, weil sie angeblich das Labor Spiez auskundschaften wollten.