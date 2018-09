EU nennt Voraussetzungen für Beteiligung an Wiederaufbau Syriens

„Die Europäische Union wäre bereit, sich am Wiederaufbau Syriens zu beteiligen. Denn unser Hauptziel ist es, uns um das syrische Volk innerhalb und außerhalb Syriens zu kümmern", sagte sie.

Dafür sollten „die mit dem von der Weltgemeinschaft legitimierten politischen Prozess verbundenen politischen Voraussetzungen" eingehalten werden, fuhr Mogherini fort.

„Deshalb hoffe ich, dass es so sein wird; ich sehe ein „Fenster" für Möglichkeiten: Wenn sich die Situation in Idlib in Übereinstimmung mit dem (von Russland und der Türkei — Anm. d. Red.) unterschriebenen Memorandum entwickeln wird, wird der Verfassungsausschuss mit seiner Arbeit zur Einleitung des politischen Prozesses und zur Einbeziehung der internationalen Gemeinschaft beginnen. Und wenn dies nicht zustande kommen wird, glaube ich nicht, dass wir eine Möglichkeit und einen Spielraum haben werden", betonte die Außenbeauftragte.