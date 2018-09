Syrisches Außenministerium schätzt Bedeutung russischer S-300-Systeme ein

Ihm zufolge sollen die russischen Systeme nur im Fall einer Attacke gegen das Land eingesetzt werden.

„Israel, das sich daran gewöhnt hat, zahlreiche Angriffe unter verschiedensten Vorwänden zu verüben, soll neu kalkulieren und überlegen, bevor es erneut eine Attacke unternimmt“, wird Mekdad von der Agentur zitiert.

© AP Photo / David Cohen/ Flash90 Israelische Armee soll Militäroperationen gegen iranische Kräfte in Syrien fortsetzen – Kabinett

„Soll Israel es versuchen, aber wir werden uns wie zuvor verteidigen“, so kommentierte der syrische Vize-Außenminister die Frage, ob Israel neue Attacken gegen Syrien nach der Übergabe der S-300-Systeme verüben wird.

Am Dienstag war mitgeteilt worden, dass das israelische militärpolitische Kabinett der Armee angeordnet hätte, die Operationen gegen die „Anwesenheit iranischer Kräfte“ in Syrien fortzusetzen.

Il-20-Abschuss

Am 17. September war ein russisches Aufklärungsflugzeug des Typs Il-20 bei einem Flug in der Nähe des russischen Luftstützpunktes Hmeimim in Syrien abgeschossen worden. Zur gleichen Zeit attackierten vier israelische Jets F-16 syrische Objekte in Latakia. Dabei hatte Israel den Angriff nach Angaben des russischen Verteidigungsamtes erst eine Minute vor dem Beginn des Angriffs angekündigt, Moskau über die Region des Schlages irregeführt und nicht die Positionsangaben seiner Flugzeuge mitgeteilt.

Laut dem russischen Ministerium benutzten die israelischen Piloten die russische Il-20 als Deckung und setzten sie dem Schlag des syrischen Luftabwehrsystems S-200 aus, welches sie um 22:03 Uhr traf. 15 russische Offiziere kamen dabei ums Leben. Moskau machte daraufhin die israelische Luftwaffe und diejenigen, die die Entscheidung über den Luftschlag getroffen hatten, für diese Tragödie voll verantwortlich.

Am Montag hatte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärt, Russland werde als Antwort auf den Il-20-Abschuss in den nächsten zwei Wochen ein modernes S-300-Flugabwehrraketensystem an Syrien liefern. Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow muss Moskau nach dem Abschuss der russischen Il-20 in Syrien solche Maßnahmen treffen, um die Sicherheit russischer Militärs im Land zu gewährleisten.