New York: Poroschenko reagiert mit „Fake News“ auf Frage russischer Journalisten

Die Mitarbeiter des russischen TV-Senders „Rossija 24“ haben ein Sujet in der Wandelhalle des UN-Gebäudes im Rahmen der 73. Vollversammlung der Vereinten Nationen gedreht, als dort der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko erschien. Der Reporter fragte ihn nach der Initiative über die Verlegung von UN-Friedenstruppen in den Donbass. Poroschenko soll dabei bereits von Journalisten umgeben gewesen sein.

Der ukrainische Präsident schrie „ Fake News !“ in die Kamera und soll in ein Sprechzimmer geflohen sein, das sich in der nächsten Nachbarschaft zum Raum der russischen Delegation befand.

Dabei berichten zahlreiche Medien, dass der ukrainische Präsident Petro Poroschenko offenbar aus Versehen plötzlich ins Sprechzimmer des russischen Außenministers Sergej Lawrow gekommen sei. Nach Angaben der russischen Tageszeitung „Kommersant“ irrte sich der ukrainische Staatschef in der Tür. Das Onlinemagazin RBC schreibt, Poroschenko habe rund 15 Sekunden gebraucht, um seinen Irrtum zu merken, und habe dann den Raum der russischen UN-Delegation wieder verlassen.