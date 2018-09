Präsident Moon wirbt für US-Truppen im vereinigten Korea

In einem Interview mit dem TV-Sender Fox News hat Moon Jae-in betont, er wolle nicht, dass die US-Truppen die Halbinsel verlassen.

„Ich kann sagen, dass die Präsenz der US-Truppen in Südkorea nicht nur in Bezug auf die Eindämmung Nordkoreas von Vorteil ist, sondern auch eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der gesamten nordostasiatischen Region spielt. Selbst nachdem eine Deklaration über die Beendigung des Krieges unterzeichnet sein wird und selbst nach der Wiedervereinigung sehe ich die Notwendigkeit der Präsenz von US-Truppen in Korea, um Frieden und Stabilität zu bewahren“, unterstrich der südkoreanische Staatschef.

Am vergangenen Dienstag, dem 18. September, hatte Moon Jae-in Pjöngjang besucht. Es war die erste Reise eines südkoreanischen Präsidenten in die nordkoreanische Hauptstadt seit elf Jahren und das dritte Treffen von Moon und Kim.