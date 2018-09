Nach tödlichen Schüssen auf Flüchtlingsboot: Spanier in Marokko festgenommen

Nach dem tödlichen Beschuss eines Migrantenbootes haben die marokkanischen Behörden nach Angaben des TV-Senders 24 Horas drei Spanier festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, in die Schleusungskriminalität verwickelt zu sein.

Nach Angaben des spanischen Staatssenders wurden der Bootsfahrer und zwei weitere spanische Bürger in Marokko in Gewahrsam genommen. Die Behörden in Rabat und Marokko haben sich dazu bislang nicht geäußert.

© AP Photo / Emilio Morenatti Marokkanische Marine eröffnet Feuer auf Migrantenboot – Medien

Die Kriegsmarine der nordafrikanischen Monarchie hatte am Dienstag im Mittelmeer ein Boot mit 25 Flüchtlingen an Bord unter Beschuss genommen. Dabei wurde eine Frau getötet, drei weitere Menschen wurden verletzt. Das Boot, das zur spanischen Küste unterwegs war, soll auf Anweisungen der Marokkaner nicht regiert haben.

Seit Beginn dieses Jahres zählte Spanien bereits mehr als 35.600 ankommende Migranten. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration ist das mehr als im Zeitraum 2015 bis 2017. In diesem Jahr sind insgesamt 80.600 Menschen über das Mittelmeer nach Europa gelangt. Mehr als 1700 Flüchtlinge sind auf dem Weg nach Europa umgekommen.