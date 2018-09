Merkel besucht Chemnitz erst im November – „Der Gesprächsbedarf ist groß“

Nach den rechten Ausschreitungen in Chemnitz plant Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Besuch in der drittgrößten sächsischen Stadt – allerdings erst im November. Das berichtet die Nachrichtenagentur DPA am Mittwoch. Demnach sollen Chemnitzer Bürger der Kanzlerin vor Ort Fragen stellen dürfen.